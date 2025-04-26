Глава Минобороны проинспектировал группировку ВС России в Курской области
Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Курск». Об этом говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что глава Минобороны провел совещание в пункте управления группировки и заслушал доклады по текущей обстановке и действиям армии по уничтожению ВСУ, вклинившихся на территорию Курской области. Так, генерал-полковник Валерий Солодчук доложил о выполнении боевых задач и характере действий украинских сил.
Министр высоко оценил итоги боевой работы войск в Курской области. Белоусов вручил государственные награды бойцам, которые проявили отвагу, мужество и героизм.
Ранее Андрей Белоусов встретился с отличившимися участниками специальной военной операции и вручил им медали «Золотая Звезда» - знаки отличия к званию Героя России - и именное огнестрельное оружие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru