Глава Минобороны проинспектировал группировку ВС России в Курской области

Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Курск». Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что глава Минобороны провел совещание в пункте управления группировки и заслушал доклады по текущей обстановке и действиям армии по уничтожению ВСУ, вклинившихся на территорию Курской области. Так, генерал-полковник Валерий Солодчук доложил о выполнении боевых задач и характере действий украинских сил.

Министр высоко оценил итоги боевой работы войск в Курской области. Белоусов вручил государственные награды бойцам, которые проявили отвагу, мужество и героизм.

Ранее Андрей Белоусов встретился с отличившимися участниками специальной военной операции и вручил им медали «Золотая Звезда» - знаки отличия к званию Героя России - и именное огнестрельное оружие.

