В России ряд пенсионеров получат сразу две выплаты в апреле

Некоторые российские пенсионеры в апреле получат сразу две выплаты. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, это коснется граждан, получающих деньги с 1 по 4 число месяца, так как 1-4 мая будут нерабочими.

«Если дата выплаты приходится на нерабочий день, то пенсионеры получают пенсию в предшествующий рабочий день. В нашем случае это последние дни апреля... 29-30 число»., — указал Виноградов.

В апреле эти пенсионеры получая две пенсии — за апрель и май.

При этом в первые рабочие дни мая выплаты получат те граждане, для кого это привычный график. Также пенсии выплатят россиянам, у которых дни их начисления перенесли с праздничных 9-11 мая.

Ранее Социальный фонд сообщил, что некоторые граждане получат пенсии за май досрочно, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

