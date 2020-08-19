Путин передаст?
Александр Лукашенко потребовал от силовиков не допускать более беспорядков, а президента России попросил передать канцлеру Германии, чтобы Европа не вмешивалась в белорусские дела
Александру Лукашенко протесты окончательно надоели – это следует из его распоряжений, отданных в среду силовым структурам республики. Прекратить беспорядки. С таким приказом он обратился к МВД Белоруссии.
«Люди устали, люди требуют мира и тишины», - сказал он на заседании Совбеза, поручив милиции особенно тщательно следить за обстановкой в Минске. МВД поручено также защищать коллективы предприятий от «шельмования и угроз улицы» и разобраться с акциями у проходных заводов, когда бастующие рабочие приходят поддержать своих коллег, которые по каким-то причинам к ним не присоединились.
Комитету государственной безопасности Лукашенко велел выявить организаторов уличных беспорядков и разобраться с каналами их финансирования, «как бы это ни было сложно». Кроме того, он дал указание усилить охрану госграницы по всему «периметру», чтобы не допустить проникновения в республику «боевиков, оружия, боеприпасов», а также финансирования протестов. «Большие деньги поступают, и притом в открытую», - констатировал президент Белоруссии, в которой уже вторую неделю продолжаются протесты против результатов выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, а также против жестокости силовиков в первые поствыборные дни. Рабочие десятков предприятий, в том числе стратегически важных, таких как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, «Гродно Азот», объявили забастовку.
Белорусские силовики уже взялись за исполнение поручений. ОМОН разогнал протестующих у Минского тракторного завода. МВД сообщило о нескольких задержанных. А рабочие «Беларуськалия» получили предложение сообщать о попытках помешать им работать. 17 августа стало известно, что все шахты одного из крупнейших предприятий страны остановлены в связи с тем, что рабочие объявили забастовку с требованиями отставки президента Александра Лукашенко и председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной.
Президентские выборы в Белоруссии сегодня официально отказался признавать Европейский союз. Соответствующее заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС. Ранее страны ЕС высказывали обеспокоенность событиями в Белоруссии после голосования 9 августа. В среду стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель несколько раз хотела организовать телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, однако тот не ответил на ее звонки. По словам Меркель, из-за этого она не может выступить посредником в урегулировании ситуации в Белоруссии.
Но беспокоиться фрау Меркель не о чем – Лукашенко о ней помнит. И даже попросил своего российского коллегу передать ей пару слов. Как рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, Александр Лукашенко попросил Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель, «чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии». Она пояснила, что Лукашенко на данном этапе не видит необходимости в разговоре с Меркель, поскольку это было бы «несолидно». Еще цитата: «Ну, вот скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Белоруссии будет еще и с Меркель что-то обсуждать. По нашему мнению, по меньшей мере несолидно», - сказала г-жа Эйсмонт.
Вот, интересно, Путин передаст?
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