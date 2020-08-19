Путин передаст?

Александру Лукашенко протесты окончательно надоели – это следует из его распоряжений, отданных в среду силовым структурам республики. Прекратить беспорядки. С таким приказом он обратился к МВД Белоруссии.

«Люди устали, люди требуют мира и тишины», - сказал он на заседании Совбеза, поручив милиции особенно тщательно следить за обстановкой в Минске. МВД поручено также защищать коллективы предприятий от «шельмования и угроз улицы» и разобраться с акциями у проходных заводов, когда бастующие рабочие приходят поддержать своих коллег, которые по каким-то причинам к ним не присоединились.