Путин оценил работу трехсторонней группы России, Армении и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости придать импульс работе трехсторонней рабочей группы России, Армении и Азербайджана. Об этом он сказал на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает РИА Новости.

При этом российский лидер отметил, что азербайджанская сторона работает в этом ключе достаточно активно.

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Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Карабахский конфликт был решен два года назад и уже является историей.

На встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что в настоящее время серьёзных шагов требует нормализация азербайджано-армянских отношений, и Баку выдвинул для этого пять основных принципов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:АрменияАзербайджанВладимир Путин
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