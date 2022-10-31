Путин оценил работу трехсторонней группы России, Армении и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости придать импульс работе трехсторонней рабочей группы России, Армении и Азербайджана. Об этом он сказал на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает РИА Новости.

При этом российский лидер отметил, что азербайджанская сторона работает в этом ключе достаточно активно.