Путин оценил работу трехсторонней группы России, Армении и Азербайджана
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости придать импульс работе трехсторонней рабочей группы России, Армении и Азербайджана. Об этом он сказал на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает РИА Новости.
При этом российский лидер отметил, что азербайджанская сторона работает в этом ключе достаточно активно.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Карабахский конфликт был решен два года назад и уже является историей.
На встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что в настоящее время серьёзных шагов требует нормализация азербайджано-армянских отношений, и Баку выдвинул для этого пять основных принципов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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