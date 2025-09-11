Аэропорт Краснодара возобновил работу
Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II готов к приему и отправке гражданских воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В Минтрансе РФ укаазали, что воздушная гавань открыта для обслуживания рейсов ежедневно с 9:00 до 19:00 МСК начиная с 11 сентября, сообщает RT.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что аэропорт кубанской столицы уже 17 сентября примет первый рейс из Москвы, который выполнит авиакомпания «Аэрофлот».
«Благодарю правительство страны за принятое решение», - написал глава региона.
Ранее в Краснодарском крае возобновил работу аэропорт Геленджика, который, как и воздушная гавань Краснодара, был закрыт в конце февраля 2022 года по соображениям безопасности.
