Аэропорт Краснодара возобновил работу

В Минтрансе РФ укаазали, что воздушная гавань открыта для обслуживания рейсов ежедневно с 9:00 до 19:00 МСК начиная с 11 сентября, сообщает RT.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что аэропорт кубанской столицы уже 17 сентября примет первый рейс из Москвы, который выполнит авиакомпания «Аэрофлот».

«Благодарю правительство страны за принятое решение», - написал глава региона.

Ранее в Краснодарском крае возобновил работу аэропорт Геленджика, который, как и воздушная гавань Краснодара, был закрыт в конце февраля 2022 года по соображениям безопасности.

