Пассажирский теплоход сел на мель в Вологодской области

В ведомстве указали, что инцидент произошёл в акватории реки Ковжи в Белозерском районе. По предварительным данным, судно отклонилось от курса.

«Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено», – говорится в сообщении.

Ранее в Ульяновске буксировавший баржу теплоход столкнулся с опорой Императорского моста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

