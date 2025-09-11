Пассажирский теплоход сел на мель в Вологодской области

Пассажирский теплоход «Александра» сел на мель в Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

СК проверяет сообщения об отравлении пассажиров теплохода на Валаам

В ведомстве указали, что инцидент произошёл в акватории реки Ковжи в Белозерском районе. По предварительным данным, судно отклонилось от курса.

«Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено», – говорится в сообщении.

Ранее в Ульяновске буксировавший баржу теплоход столкнулся с опорой Императорского моста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Вяткин
ТЕГИ:Вологодская ОбластьСудноКорабли

