Пассажирский теплоход сел на мель в Вологодской области
11 сентября 202516:03
Пассажирский теплоход «Александра» сел на мель в Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В ведомстве указали, что инцидент произошёл в акватории реки Ковжи в Белозерском районе. По предварительным данным, судно отклонилось от курса.
«Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено», – говорится в сообщении.
Ранее в Ульяновске буксировавший баржу теплоход столкнулся с опорой Императорского моста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Отстаём на семь лет: Почему в России еще не запустили массовую сеть 5G
- Аэропорт Краснодара возобновил работу
- Китай, Иран и Польша: Где Россия закупает дешевые яблоки на фоне роста цен
- Пассажирский теплоход сел на мель в Вологодской области
- Россиян предупредили, что сахарозаменители могут спровоцировать рак
- Россиян предупредили о долларе по 95 рублей из-за снижения ставки ЦБ
- Лукашенко: Польша нагнетает обстановку в связи с ситуацией с беспилотниками
- Анонсирован фильм о жизни и творчестве Джорджо Армани
- Матвиенко призвала открывать в России «мужские консультации»
- Лукашенко помиловал по просьбе Трампа 14 иностранных заключенных
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru