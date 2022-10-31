«Будут уступки»: Перейдет ли Пашинян «красные линии» на переговорах с Алиевым

Премьер Армении может пойти на уступки на трехсторонних переговорах с президентами России и Азербайджана, при этом в Карабахе четко указали на «красные линии», сказал в интервью НСН директор Института Кавказа Александр Искандарян.

Встреча лидеров России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева пройдет в Сочи 31 октября.

«Каких-то великих прорывов я не жду, но встреча в Сочи важна, потому что именно российские миротворцы находятся вокруг Арцаха (историческое название территории Нагорного Карабаха – прим. НСН), и в этом смысле от России много чего зависит. Уступки на переговорах будут, но есть красные линии. Арцахцы их выразили: красной линией является вертикальное подчинение Карабаха Азербайджану. Потому что на территориях, которые контролирует Азербайджан, не остается армян. Разговоры о том, что этнические армяне смогут жить в составе Азербайджана и пользоваться всеми правами, могут убедить кого угодно, но точно не арцахцев», - сказал Искандарян.

По его словам, главной проблемой, которая беспокоит жителей Нагорного Карабаха, является вакуум безопасности вокруг региона.

«Проблемой является вакуум безопасности в самом Арцахе и вокруг него – не географически, а политически. Речь идет о гарантии физического выживания населения Нагорного Карабаха, которое составляет более 100 тысяч человек. В Карабахе вызывает сильную обеспокоенность то, что происходит в переговорном процессе: вопрос о российских миротворцах, вопрос статуса и проблема сообщения с Арменией. Во всех этих вопросах наблюдается аномия, - когда старые правила умерли, а новые еще не родились. Это выражается в разных видах беспокойства, в частности, в недавнем митинге, который был очень большим. По официальным данным в нем приняли участие до 40 тыс. человек, по неофициальным – до 60 тысяч, в любом случае речь идет о десятках тысяч людей», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что 30 октября в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерте прошел масштабный митинг, который организовали местные власти. Его участники размахивали флагами России и Армении, призывали не отдавать Нагорный Карабах Азербайджану и обвиняли Пашиняна в предательстве.



