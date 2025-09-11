Трамп подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома
Президент США Дональд Трамп передал в подарок своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома. Об этом пишет БелТА.
Сообщается, что подарок в Минск привёз представитель главы Белого дома Джон Коул. По его словам, Трамп попросил его передать запонки, когда он «уже выходил из Овального кабинета».
«Интересные запонки. С изображением Белого дома. Ну, я постараюсь в долгу не остаться», - заявил Лукашенко.
Также Коул передал президенту Белоруссии письмо, в котором Трамп поздравил его с победой белорусской теннисистки Арини Соболенко в US Open, сообщает RT.
Ранее Лукашенко рассказал, что для визита в Китай подготовил мешочки с картофелем в качестве сувениров для коллег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
