Трамп подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома

Сообщается, что подарок в Минск привёз представитель главы Белого дома Джон Коул. По его словам, Трамп попросил его передать запонки, когда он «уже выходил из Овального кабинета».

«Интересные запонки. С изображением Белого дома. Ну, я постараюсь в долгу не остаться», - заявил Лукашенко.

Также Коул передал президенту Белоруссии письмо, в котором Трамп поздравил его с победой белорусской теннисистки Арини Соболенко в US Open, сообщает RT.

Ранее Лукашенко рассказал, что для визита в Китай подготовил мешочки с картофелем в качестве сувениров для коллег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

