Алиев заявил о пяти принципах по нормализации отношений с Арменией

На встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что в настоящее время серьёзных шагов требует нормализация азербайджано-армянских отношений, и Баку выдвинул для этого пять основных принципов.

«Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы. Точнее, фундаментальные принципы международного права. Думаю, на этой основе можно достичь нормализации», - подчеркнул Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов принять и подписать на встрече с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном, сообщает RT.