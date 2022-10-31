Алиев заявил о пяти принципах по нормализации отношений с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Карабахский конфликт был решен два года назад и уже является историей, сообщает РИА Новости.

Армения согласилась наладить отношения с Азербайджаном

На встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что в настоящее время серьёзных шагов требует нормализация азербайджано-армянских отношений, и Баку выдвинул для этого пять основных принципов.

«Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы. Точнее, фундаментальные принципы международного права. Думаю, на этой основе можно достичь нормализации», - подчеркнул Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов принять и подписать на встрече с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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