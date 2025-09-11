Опрос: Россияне ждут снижения ключевой ставки

Отмечается, что в опросе приняли участие три тысячи россиян. Снижения ключевой ставки на 1% (до 17%) ожидают 29% из них. Ещё 25% заявили, что Центробанк снизит её на 2% - до 16% годовых. Снижения более, чем на 2%, ожидают 7% респондентов.

О сохранении ключевой ставки на текущем уровне (18%) заявили 24% опрошенных, а 15% затруднились с ответом.

Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский заявил «Радиоточке НСН», что на фоне ожидания о снижении ключевой ставки слабеет рубль.