«Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Краснодар из нескольких городов РФ

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена запустить рейсы в Краснодар не только из Москвы. Об этом RT рассказал гендиректор авиаперевозчика Сергей Александровский.

Аэропорт Краснодара возобновил работу

По его словам, речь идёт о прямых рейсах, запустить которые планируется уже в сентябре.

«Планируем в сентябре запустить прямые рейсы... из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска», — указал он.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что аэропорт Краснодара уже 17 сентября примет первый рейс из Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
ТЕГИ:АвиакомпанииАвиаперелетыКраснодарАэрофлот

Горячие новости

Все новости

партнеры