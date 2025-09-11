«Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Краснодар из нескольких городов РФ
Авиакомпания «Аэрофлот» намерена запустить рейсы в Краснодар не только из Москвы. Об этом RT рассказал гендиректор авиаперевозчика Сергей Александровский.
По его словам, речь идёт о прямых рейсах, запустить которые планируется уже в сентябре.
«Планируем в сентябре запустить прямые рейсы... из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска», — указал он.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что аэропорт Краснодара уже 17 сентября примет первый рейс из Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Писателя Быкова признали в РФ террористом и экстремистом
- «Нашли подонка!»: Пригожин рассказал, как таксист в Стамбуле «кинул» его на $12 тысяч
- В «Миннесоте» опровергли отказ Капризова подписать самый дорогой в НХЛ контракт
- Журова предложила школам озадачиться вопросом единой спортивной формы
- АТОР: Снятие санкций с «Белавиа» позволит россиянам летать в США из Минска
- «Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Краснодар из нескольких городов РФ
- «Опаснее табака»: Мясников призвал запретить рекламу сладостей и колбасы
- Опрос: Россияне ждут снижения ключевой ставки
- «Сценарная беда»: Зачем кинокомпании фанфик по «Гарри Поттеру» за $3 миллиона
- Адвокат Трунов призвал законодателей разобраться с ChatGPT
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru