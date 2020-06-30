Путин откроет по видео медцентры Минобороны в регионах

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции откроет во вторник, 30 июня, возведённые Минобороны в регионах медцентры. Об этом проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«В режиме видеоконференции он введёт в эксплуатацию в ряде субъектов России медицинские центры, которые построили наши военные, Минобороны России», — цитирует RT представителя Кремля.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил НСН, что не стоит паниковать из-за заявления ВОЗ о том, что пандемия коронавируса ускорилась. Он утверждает, что соблюдение мер предосторожности и правил личной гигиены поможет сохранить здоровье в условиях усиления распространения инфекции. Он также отметил, что наибольшую интенсивность распространение коронавируса получило в странах Южной Америки.

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ФОТО: mil.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинМинобороны РФ
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