Путин откроет по видео медцентры Минобороны в регионах

«В режиме видеоконференции он введёт в эксплуатацию в ряде субъектов России медицинские центры, которые построили наши военные, Минобороны России», — цитирует RT представителя Кремля.



Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил НСН, что не стоит паниковать из-за заявления ВОЗ о том, что пандемия коронавируса ускорилась. Он утверждает, что соблюдение мер предосторожности и правил личной гигиены поможет сохранить здоровье в условиях усиления распространения инфекции. Он также отметил, что наибольшую интенсивность распространение коронавируса получило в странах Южной Америки.

