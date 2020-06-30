В Госдуме объяснили зачем нужны военные сборы во время пандемии

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с НСН заявил, что условия, позволившие провести Парад Победы, ничем не отличаются от условий проведения военных сборов.

Владимир Путин подписал указ «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году», вступающий в силу со дня его официальной публикации.

«Постановляю призывать в 2020 году граждан Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов», - говорится в указе.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН объяснил необходимость военных сборов, а также признался, что сам всегда ездит на них.

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«Я думаю, что условия, которые позволили провести Парад Победы ничем не отличаются от условий проведения военных сборов. Сегодня даются послабления для работы предприятий малого и среднего бизнеса, открываются кафе и публичные места. Так почему бы не провести и военные сборы? Они очень важны, это повышает мобилизационную готовность личного состава мужского населения, которое находится в запасе. Это дисциплинирует людей и даёт возможность офицерам, находящимся в запасе, получать очередные офицерские звания, ну и освежает навыки тактической и огневой подготовки. А если меня призовут, то я на сборы поеду – я на них всегда езжу», - сообщил Александр Шерин.

Ранее, из-за отложенных дат проведения ЕГЭ, президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с министерством обороны «отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года».

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