В Госдуме объяснили зачем нужны военные сборы во время пандемии

Владимир Путин подписал указ «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году», вступающий в силу со дня его официальной публикации.

«Постановляю призывать в 2020 году граждан Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов», - говорится в указе.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН объяснил необходимость военных сборов, а также признался, что сам всегда ездит на них.