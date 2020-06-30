В Госдуме объяснили зачем нужны военные сборы во время пандемии
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с НСН заявил, что условия, позволившие провести Парад Победы, ничем не отличаются от условий проведения военных сборов.
Владимир Путин подписал указ «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году», вступающий в силу со дня его официальной публикации.
«Постановляю призывать в 2020 году граждан Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов», - говорится в указе.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН объяснил необходимость военных сборов, а также признался, что сам всегда ездит на них.
«Я думаю, что условия, которые позволили провести Парад Победы ничем не отличаются от условий проведения военных сборов. Сегодня даются послабления для работы предприятий малого и среднего бизнеса, открываются кафе и публичные места. Так почему бы не провести и военные сборы? Они очень важны, это повышает мобилизационную готовность личного состава мужского населения, которое находится в запасе. Это дисциплинирует людей и даёт возможность офицерам, находящимся в запасе, получать очередные офицерские звания, ну и освежает навыки тактической и огневой подготовки. А если меня призовут, то я на сборы поеду – я на них всегда езжу», - сообщил Александр Шерин.
Ранее, из-за отложенных дат проведения ЕГЭ, президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с министерством обороны «отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года».
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