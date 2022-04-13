Байден: Инфляция в США на 70% вызвана военной операцией России

Ранее американский Минтруд сообщил, что в марте годовая инфляция ускорилась до 8,5% (в феврале этот показатель составлял 7,9%). Такое повышение стало самым значительным за 12 месяцев впервые с 1981 года, пишет РИА ФАН.

Как отметил Байден, военная операция России спровоцировала в мире рост цен на бензин и продовольствие, сообщает телеканал «360».

«Мы видели сегодняшние данные об инфляции - 70% роста цен в марте пришлось на вызванное [президентом РФ Владимиром] Путиным повышение цен на бензин», — цитирует американского президента ТАСС.

Байден призвал Конгресс «срочно решить проблему» с высокой инфляцией, а также отметил, что издает указы для замедления роста цен в стране.

