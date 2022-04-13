Байден: Инфляция в США на 70% вызвана военной операцией России
Рост инфляции в США в марте на 70% был вызван российской специальной военной операцией на Украине. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в штате Айова с речью о мерах властей по борьбе с ростом цен.
Ранее американский Минтруд сообщил, что в марте годовая инфляция ускорилась до 8,5% (в феврале этот показатель составлял 7,9%). Такое повышение стало самым значительным за 12 месяцев впервые с 1981 года, пишет РИА ФАН.
Как отметил Байден, военная операция России спровоцировала в мире рост цен на бензин и продовольствие, сообщает телеканал «360».
«Мы видели сегодняшние данные об инфляции - 70% роста цен в марте пришлось на вызванное [президентом РФ Владимиром] Путиным повышение цен на бензин», — цитирует американского президента ТАСС.
Байден призвал Конгресс «срочно решить проблему» с высокой инфляцией, а также отметил, что издает указы для замедления роста цен в стране.
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