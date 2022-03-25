Путин освободил Чубайса с поста своего спецпредставителя

Президент России Владимир Путин освободил Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Зюганов заявил, что Чубайса зря выпустили из РФ

«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», - приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее СМИ сообщили, что экс-глава Роснано Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уехал из страны. Политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в сложившейся ситуации покинуть Россию хотела бы большая часть элиты, но пока без определенных санкций и наверняка по договоренности с Владимиром Путиным это удалось сделать только Анатолию Чубайсу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: photo.roscongress.org/
ТЕГИ:Анатолий ЧубайсРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры