Путин освободил Чубайса с поста своего спецпредставителя
Президент России Владимир Путин освободил Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», - приводит ТАСС слова Пескова.
Ранее СМИ сообщили, что экс-глава Роснано Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уехал из страны. Политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в сложившейся ситуации покинуть Россию хотела бы большая часть элиты, но пока без определенных санкций и наверняка по договоренности с Владимиром Путиным это удалось сделать только Анатолию Чубайсу.
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