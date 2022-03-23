«Чубайса отпустил лично Путин». Причины одного бегства из России
Политолог Павел Салин отметил, что если Анатолий Чубайс сейчас действительно покинул Россию, то «ему крупно повезло».
В сложившейся ситуации покинуть Россию хотела бы большая часть элиты, но пока без определенных санкций и наверняка по договоренности с Владимиром Путиным это удалось сделать только Анатолию Чубайсу. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил политолог Павел Салин.
Ранее СМИ сообщили, что экс-глава Роснано Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. По словам Салина, причины для этого «понятны и логичны».
«Если эта информация подтвердится, то можно сказать, что господину Чубайсу сильно повезло. Потому что у него получилось провернуть тот сценарий, который в текущей ситуации хотели бы осуществить многие представители российской элиты. Но у них нет такой возможности без наступления для них негативных последствий. По мнению значительной части российской элиты, текущее развитие ситуации сильно сужает их коридор возможностей внутри России, поэтому они хотели бы каким-то образом отстраниться от процессов. Здесь основная интрига заключается не в том, почему Чубайс так поступил, а в том, как у него это получилось, и почему ему это позволили? Без ведома Владимира Путина это не могло состояться. Как Чубайсу удалось убедить Путина – это вопрос», - подчеркнул он.
Позже в Кремле подтвердили увольнение Чубайса по собственному желанию.
Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что долгое время место элиты в России занимала «соль земли» из 90-х, а теперь после ее ухода, вершину займет сильное молодое поколение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- Клишас заявил, что власти не планируют объявлять мобилизацию и закрывать границу
- В Мадриде тысячи людей вышли на протест из-за роста цен на топливо
- Белый дом анонсировал «значительную» речь Байдена о событиях на Украине
- Производитель сантехники Geberit перестал работать в России
- Калягин назвал «неприличным» отъезд Хаматовой из России
- Мишустин назвал обеспечение продовольственной безопасности главной задачей
- Песков ответил на возражения Запада по оплате газа в рублях
- «Неприличная утка». Песков прокомментировал сообщение о смерти Жириновского
- Пенсионеры посоветовали «обедневшему» Петру Авену идти мести улицы
- ЛДПР просит запретить Telegram-канал Mash за фейк о смерти Жириновского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru