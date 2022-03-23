СМИ: Анатолий Чубайс покинул Россию

Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

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Агентство Bloomberg, также со ссылкой на источники, утверждает, что Чубайс вовсе покинул Россию.

Ранее депутат Госдумы, единоросс Евгений Федоров заявил, что фракция «Единая Россия» внесла изменения в свой регламент, запретив депутатам-единороссам покидать Россию без одобрения главы фракции.

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Фото: photo.roscongress.org/
ТЕГИ:ЭмиграцияРоссияАнатолий Чубайс
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