СМИ: Анатолий Чубайс покинул Россию
23 марта 202215:22
Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Агентство Bloomberg, также со ссылкой на источники, утверждает, что Чубайс вовсе покинул Россию.
Ранее депутат Госдумы, единоросс Евгений Федоров заявил, что фракция «Единая Россия» внесла изменения в свой регламент, запретив депутатам-единороссам покидать Россию без одобрения главы фракции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru