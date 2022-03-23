Зюганов заявил, что Чубайса зря выпустили из РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своём Telegram-канале прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс уволился и уехал из России.

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По словам политика, если это действительно так, «то туда ему и дорога». При этом лидер коммунистов считает, что Чубайса зря выпустили из страны.

«По большому счёту, зря выпустили: его надо было судить здесь», - заключил Зюганов.

Ранее агентство Bloomberg, со ссылкой на собственные источники, заявило, что Чубайс уволился и покинул Россию.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Геннадий ЗюгановКПРФАнатолий Чубайс
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