Зюганов заявил, что Чубайса зря выпустили из РФ

По словам политика, если это действительно так, «то туда ему и дорога». При этом лидер коммунистов считает, что Чубайса зря выпустили из страны.

«По большому счёту, зря выпустили: его надо было судить здесь», - заключил Зюганов.

Ранее агентство Bloomberg, со ссылкой на собственные источники, заявило, что Чубайс уволился и покинул Россию.