Зюганов заявил, что Чубайса зря выпустили из РФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своём Telegram-канале прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс уволился и уехал из России.
По словам политика, если это действительно так, «то туда ему и дорога». При этом лидер коммунистов считает, что Чубайса зря выпустили из страны.
«По большому счёту, зря выпустили: его надо было судить здесь», - заключил Зюганов.
Ранее агентство Bloomberg, со ссылкой на собственные источники, заявило, что Чубайс уволился и покинул Россию.
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