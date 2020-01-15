Путин официально уволил Медведева и его правительство

Незадолго до этого президент встретился с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным и предложил ему возглавить правительство. Отмечается, что Мишустин принял это предложение.

Отметим, что Путин предложил ввести Медведева в Совет безопасности РФ на должность заместителя председателя.

Ранее сообщалось, что президент попросил министров исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

