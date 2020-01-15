Путин официально уволил Медведева и его правительство
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке всего кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Незадолго до этого президент встретился с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным и предложил ему возглавить правительство. Отмечается, что Мишустин принял это предложение.
Отметим, что Путин предложил ввести Медведева в Совет безопасности РФ на должность заместителя председателя.
Ранее сообщалось, что президент попросил министров исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.
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