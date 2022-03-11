Путин одобрил передачу войскам ДНР и ЛНР трофейных Javelin и Stinger

В ходе совещания Путина с постоянными членами Совбеза Шойгу сообщил, что у российских войск скопилось большое количество украинского оружия: танки, бронемашины, стрелковое оружие, комплексы Javelin и Stinger. Глава Минобороны предложил передать трофейное вооружение ДНР и ЛНР для более эффективной обороны.

«Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, – конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне, – пожалуйста, я готов», — заявил Путин.

Ранее российский лидер одобрил предложение о привлечении добровольцев на Украину.

