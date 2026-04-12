СМИ: Переговоры Ирана и США касались Ормузского пролива и ядерной темы

Переговоры делегаций Ирана и США касались Ормузского пролива и ядерной темы, сообщает Reuters.

Трамп заявил, что ему все равно на сделку с Ираном, так как США победили

По данным издания, также стороны обсуждали репарации, снятие с Тегерана санкций, завершение конфликта в целом.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская делегация возвращается домой, так и не достигнув сделки с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
