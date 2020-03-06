Новости за ночь: Путин попросил Госдуму разъяснить россиянам поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями четырёх фракций Госдумы попросил их поддержать просветительскую и разъяснительную работу среди сторонников по поводу внесения поправок в Конституцию.
Глава государства подчеркнул, что россияне фактически станут авторами этих поправок: закон об изменении Конституции вступит в силу только после всероссийского голосования, намеченного на 22 апреля.
«Это очень важно, чтобы люди знали, понимали, осознавали, за что они голосуют», - сказал Путин лидерам «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ.
На встрече с ними президент отметил, что ситуация в России «кардинальным образом» изменилась, и поправки в Основной закон востребованы. «При всём позитиве» от демократизации страны никто бы не хотел вернуться в 90-е, поэтому нужно обеспечить гарантии «недопустимости новых попыток раскачки страны», приводит слова Путина Ura.ru.
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