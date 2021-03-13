Путин объяснил причину обеспечения проведения крымского референдума

Обеспечить свободное волеизъявление крымчан, которые стремились воссоединить республику с Россией было решено, избежать на полуострове развития событий, как в Донбассе. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова, эпизод из которого показал телеканал «Россия 24» 13 марта.

Маленькая, но не победоносная. На Украине заговорили о войне за Крым

Президент назвал конечную цель действий России - дать людям возможность выразить мнение о дальнейшей судьбе полуострова.

«Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе», — цитируют президента «Известия».

Россия неоднократно заявляла, что не осуществляла аннексию Крыма, полуостров воссоединился с РФ на законных основаниях. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН рассказал, как России следует реагировать на обострение ситуации в Донбассе и какие сценарии эскалации конфликта существуют.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Война В ДонбассеДонбассПрисоединение Крыма К РоссииКрымРеферендум В КрымуКрымская ВеснаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры