Путин объяснил появление российских войск под Киевом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что появление российских войск под Киевом и у других украинских городов не связано с намерением оккупировать Украину, сообщает РИА Новости.

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Российский лидер отметил, что если бы Вооружённые силы РФ действовали только в Донбассе, это не привело бы ликвидации угрозы, а лишь к появлению новой линии фронта.

Он подчеркнул, что ещё до начала спецоперации Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса, однако получила отказ.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главной задачей спецоперации является защита России от внешней военной угрозы со стороны стран Запада и российская армия не намерена оккупировать территорию Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОккупацияУкраинаРоссияВладимир Путин
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