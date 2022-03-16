Нарышкин объяснил принятие решения о спецоперации на Украине
Решение о начале спецоперации на Украине опиралось на предельно точную оценку ситуации в мире, малейшее промедление обернулось бы большой трагедией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«Решение президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции, имеющей целью защитить население Донбасса и защитить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире», — цитирует РИА Новости главу СВР.
По мнению Нарышкина, РФ «не оставили шанса поступить иначе». Директор СВР пояснил, что промедление в отношении «откровенно русофобского, коррупционно-олигархического киевского режима» в недалеком будущем могло привести к большой трагедии.
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