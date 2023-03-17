В МИД Китая рассказали, что Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским лидеров Владимиром Путиным проведет углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, сообщает МИД КНР.

Также уточняется, что переговоры затронут международные и региональные вопросы. В МИД страны указали, что обсуждение будет основываться на принципах неконфронтации с третьими сторонами.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию. Об этом сообщили в Кремле. Китайский лидер прибудет в РФ по приглашению президента страны Владимира Путина.