В МИД Китая рассказали, что Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским лидеров Владимиром Путиным проведет углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, сообщает МИД КНР.

Также уточняется, что переговоры затронут международные и региональные вопросы. В МИД страны указали, что обсуждение будет основываться на принципах неконфронтации с третьими сторонами.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию. Об этом сообщили в Кремле. Китайский лидер прибудет в РФ по приглашению президента страны Владимира Путина.

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В Кремле сообщили, что в рамках встречи будут обсуждены «актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» между странами.

15 марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов анонсировал в скором времени переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

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ФОТО: РИА Новости
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