Песков: Владимир Путин и Си Цзиньпин поговорят тет-а-тет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдут в Москве 21 марта, сообщает РИА Новости.

Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта

По его словам, встретятся лидеры накануне, но тет-а-тет, за неформальным обедом.

«Общение начнётся 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один, будет неформальный обед. И уже, непосредственно, 21 марта будет день переговоров», - уточнил представитель Кремля.

Ранее в МИД КНР заявили, что Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным проведёт углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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