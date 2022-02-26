Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Киргизии

В сообщении говорится, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным он отметил "ответственность Киева за срыв минских договоренностей. Российский лидер поблагодарил Жапарова за принципиальную солидарную позицию.

Кроме ситуации на Украине лидеры двух стран также обсудили российско-киргизские отношения и подтвердили взаимный настрой на их всестороннее укрепление.

Ранее Федеративные Штаты Микронезии (ФШМ) объявили о разрыве дипломатических отношений с Россией из-за ситуации на Украине.