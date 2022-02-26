Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Киргизии
Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил поддержку действий России по защите мирного населения Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным он отметил "ответственность Киева за срыв минских договоренностей. Российский лидер поблагодарил Жапарова за принципиальную солидарную позицию.
Кроме ситуации на Украине лидеры двух стран также обсудили российско-киргизские отношения и подтвердили взаимный настрой на их всестороннее укрепление.
Ранее Федеративные Штаты Микронезии (ФШМ) объявили о разрыве дипломатических отношений с Россией из-за ситуации на Украине.
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