Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил поддержку действий России по защите мирного населения Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.

Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией

В сообщении говорится, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным он отметил "ответственность Киева за срыв минских договоренностей. Российский лидер поблагодарил Жапарова за принципиальную солидарную позицию.

Кроме ситуации на Украине лидеры двух стран также обсудили российско-киргизские отношения и подтвердили взаимный настрой на их всестороннее укрепление.

Ранее Федеративные Штаты Микронезии (ФШМ) объявили о разрыве дипломатических отношений с Россией из-за ситуации на Украине.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинУкраинаКиргизия
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