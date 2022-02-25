Федеративные Штаты Микронезии объявили о разрыве дипотношений с Россией
Федеративные Штаты Микронезии (ФШМ) объявили о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией, соответствующая нота была направлена в посольство РФ в Маниле, сообщает пресс-служба правительства ФШМ.
В сообщении говорится о солидарности народа и правительство ФШМ с народом и правительством Украины, которая «подверглась насильственному и неоправданному вторжению со стороны России»
Президент расположенного в Океании государства Дэвид Пануэло заявил, что ФШМ «осуждает правительство России... любые действия, угрожающие глобальному миру и стабильности».
«Мы категорически отвергаем самый вопиющий акт агрессии в Европе со времен Второй мировой войны», - подчеркнул Пануэло.
В заявлении властей ФШМ говорится, что возобновление дипотношений с РФ станет возможным только тогда, когда Москва «продемонстрирует приверженность миру, дружбе, сотрудничеству и любви в нашем обществе».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией, сообщает RT.
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