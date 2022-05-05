Путин обсудил ситуацию на Украине с премьером Израиля
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе телефонного разговора продолжили обмен мнениями о ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что особое внимание стороны уделили обсуждению гуманитарных аспектов, в том числе эвакуации с территории завода «Азовсталь» мирных жителей, которая была осуществлена во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста.
Российский лидер подчеркнул, что Вооружённые силы РФ готовы и дальше «обеспечивать безопасный выход гражданских лиц, а Киев должен приказать остающимся на «Азовстали» боевикам сложить оружие».
Кроме того, Путин и Беннет заявили об обоюдной заинтересованности в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений, а также в поддержании полезных контактов.
Ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, главы государств обсудили ситуацию в контексте специальной военной операции на Украине.
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