Кремль: Путин провел разговор с Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

Лукашенко заявил, что страны Запада не пускают своих граждан в Белоруссию

Сообщается, что президенты союзных государств обсудили ситуацию в контексте специальной военной операции на Украине.

Оба президента подтвердили настрой на укрепление дальнейших партнерских и союзнических отношений.

Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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