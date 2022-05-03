Кремль: Путин провел разговор с Лукашенко

Путин: Москва, несмотря на непоследовательность Киева, по-прежнему открыта к диалогу Боррель: новые санкции против РФ коснутся импорта российской нефти, ряд банков будет отключен от платежной системы SWIFT Союз промышленников Австрии указал на опасность введения эмбарго на поставки российской нефти Три человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Мытищах Синоптик: в среду в столичном регионе резко похолодает