Кремль: Путин провел разговор с Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.
Сообщается, что президенты союзных государств обсудили ситуацию в контексте специальной военной операции на Украине.
Оба президента подтвердили настрой на укрепление дальнейших партнерских и союзнических отношений.
Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru