Путин обсудил с главой ЮАР урегулирование конфликта вокруг Украины

«Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие, основные во всяком случае, аспекты проблемы, связанной с кризисом...», — сказал глава России.

Он поблагодарил Рамафоса за приезд в РФ с «благородной миссией».

Ранее президент ЮАР побывал в Киеве, где обсудил мирную инициативу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

