Путин обсудил с главой ЮАР урегулирование конфликта вокруг Украины
Российские президент Владимир Путин во время встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что все основные аспекты проблемы, связанные с разрешением кризиса вокруг Украины, удалось обсудить в деталях.
«Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие, основные во всяком случае, аспекты проблемы, связанной с кризисом...», — сказал глава России.
Он поблагодарил Рамафоса за приезд в РФ с «благородной миссией».
Ранее президент ЮАР побывал в Киеве, где обсудил мирную инициативу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин обсудил с главой ЮАР урегулирование конфликта вокруг Украины
- Песков: Россия желает закончить войну
- В Кремле указали на готовность к диалогу с Киевом
- В Якутии эвакуировали пассажиров аварийно севшего Ми-8
- СМИ: в Кривом Роге произошли взрывы
- «АвтоВАЗ» будет выпускать более 100 тысяч автомобилей ежегодно к 2027 году
- Роспотребнадзор: Пробы морской воды в западном Крыму после ЧП на Каховской ГЭС в норме
- Роскомнадзор призвал наказывать тех, кто использует слитые в сеть персональные данные
- Байден: США не станут облегчать Украине путь в НАТО
- Следователи задержали подозреваемого по делу о столкновении танкеров на реке Лене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru