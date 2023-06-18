Путин обсудил с главой ЮАР урегулирование конфликта вокруг Украины

Российские президент Владимир Путин во время встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что все основные аспекты проблемы, связанные с разрешением кризиса вокруг Украины, удалось обсудить в деталях.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург

«Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие, основные во всяком случае, аспекты проблемы, связанной с кризисом...», — сказал глава России.

Он поблагодарил Рамафоса за приезд в РФ с «благородной миссией».

Ранее президент ЮАР побывал в Киеве, где обсудил мирную инициативу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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