Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург

Борт президента ЮАР Сирила Рамафоса прибыл в международный аэропорт Санкт-Петербурга, пишут СМИ.

Президент ЮАР прибыл в Киев для обсуждения мирной инициативы

На субботу, 17 июня, у лидера ЮАР запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне стало известно, что более сотни сотрудников службы безопасности главы ЮАР и журналисты президентского пула не могли вылететь из Варшавы с 15 июня.

В итоге делегация ЮАР не полетела в Санкт-Петербург и должна вернуться на родину из-за отказа Польши выдать разрешения на вылет в Россию, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинПереговорыСанкт-ПетербургПолитикаЮАР

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