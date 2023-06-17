Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург
17 июня 202316:42
Борт президента ЮАР Сирила Рамафоса прибыл в международный аэропорт Санкт-Петербурга, пишут СМИ.
На субботу, 17 июня, у лидера ЮАР запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Накануне стало известно, что более сотни сотрудников службы безопасности главы ЮАР и журналисты президентского пула не могли вылететь из Варшавы с 15 июня.
В итоге делегация ЮАР не полетела в Санкт-Петербург и должна вернуться на родину из-за отказа Польши выдать разрешения на вылет в Россию, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru