Путин обложил налогом вывод дивидендов в офшоры
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам выступил за установление налога за вывод дивидендов в офшоры на уровне 15 процентов.
Глава государства заявил,что полученные таким образом средства будут направлены на поддержку детей с семьями и тех, кто остался без работы. Президент предупредил, что Россия готова выйти из договора о двойном налогообложении с теми странами, которые не пойдут на повышение налогов на дивиденды.
Ранее президент объявил, что из-за распространения коронавирусной инфекции следующая неделя будет нерабочей. Россияне будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля. Однако это не касается целого ряда госслужащих.
Также принято решение о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на неопределенный срок.
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