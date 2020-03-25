Путин: соцпособия и льготы в России ближайшие полгода будут продлеваться атоматически

Все социальные пособия и льготы в России в течение ближайших 6 месяцев должны продлеваться атоматически, без предоставления каких-либо справок. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в специальном обращении к гражданам в связи с эпидемией коронавируса.

Кроме того, по словам главы государства, денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла (75 тысяч и 50 тысяч рублей) будут произведены до 9 мая, в апреле.

