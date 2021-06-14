Путин о покушении на Навального: У нас нет привычки кого-либо убивать

Президент России Владимир Путин опроверг версию об организации покушения на оппозиционера Алексея Навального по личному приказу главы государства в интервью телеканалу NBC.

«У нас нет привычки кого-либо убивать», - заявил Путин в ответ на вопрос журналиста, имеет ли он отношение к возможному покушению на оппозиционера.

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По словам российского лидера, Навальный прикрывался политической деятельностью, чтобы «решать свои дела», в том числе коммерческие. Теперь нужно ответить, добавил президент сообщает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что в колонии, где оппозиционер отбывает срок заключения, с ним обращаются, как и с другими заключенными, сообщает «Интерфакс».

«К нему не будут относиться хуже, чем к кому-либо еще», - сказал Путин, отвечая на замечание журналиста о том, что Навальный «не является просто очередным заключенным».

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По данным СМИ, тема защиты в России прав человека, в том числе Алексея Навального, должна войти в повестку дня саммита Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена в Женеве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN отметил, что Путин не планирует обсуждать тему Навального с Байденом.

Напомним, саммит глав двух стран намечен на 16 июня в Женеве.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН возмутился версии издания The Guardian о том, что Навального отравили российские спецслужбы с целью вынудить к отъезду из России.

«Мы вошли в какое-то турбулентное поле, связанное с противостоянием Запада и России. И надо сказать, что сегодня вполне хорошо себя чувствующий товарищ Навальный пытается каким-то образом поднять свой рейтинг, идя по пути Березовского и Литвиненко. Он рассказывает всякие небылицы по поводу произошедшего с ним. Я на эту ситуацию смотрю как на сказки Андерсена, только качество этих сказок гораздо хуже», - добавил он.

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ФОТО: kremlin.ru
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