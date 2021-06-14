Путин о покушении на Навального: У нас нет привычки кого-либо убивать

По словам российского лидера, Навальный прикрывался политической деятельностью, чтобы «решать свои дела», в том числе коммерческие. Теперь нужно ответить, добавил президент сообщает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что в колонии, где оппозиционер отбывает срок заключения, с ним обращаются, как и с другими заключенными, сообщает «Интерфакс».

«К нему не будут относиться хуже, чем к кому-либо еще», - сказал Путин, отвечая на замечание журналиста о том, что Навальный «не является просто очередным заключенным».