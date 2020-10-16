«Низкосортные сказки»: Генерал ФСБ отмёл версию о запугивании «Новичком»
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН возмутился версии издания The Guardian о том, что Навального отравили российские спецслужбы с целью вынудить к отъезду из России.
Отравление Алексея Навального могло быть организовано сотрудниками Второй службы ФСБ России. Такую версию выдвинула британская The Guardian со ссылкой на собственные неназванные источники. Это подразделение Федеральной службы безопасности РФ отвечает за защиту конституционного строя и борьбу с терроризмом. При этом, как утверждают источники издания, ФСБ не ставило целью ликвидировать оппозиционера. Мог быть использован никому не известный яд, но выбор все равно пал на «Новичок», говорится в материале.
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН решительно опроверг версию, что «Новичком» можно временно нейтрализовать человека.
«Не насмерть "Новичком" отравить нельзя. Только наповал. Нет таких микродоз, чтобы чуть-чуть отравить человека, и чтобы еще и другие не пострадали. Это из разряда фантастики», - заявил специалист.
В свою очередь генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов объявил НСН, что мнению британской газеты доверять уже давно нельзя. В резких выражениях он напомнил, что все якобы сенсационные новости даются со ссылкой на неназванные источники.
«The Guardian давно превратилась в помойку для слива различного рода дезинформаций. Она всегда ссылается на какие-то анонимные источники, которых в Британии больше, чем у дурака махорки. У них в Британии сидят люди, которые изменили Родине – это и Скрипаль, и Гордиевский, и вся остальная шваль, которая придумывает всякие истории, связанные с действием российских специальных служб. Какие у них источники в российских специальных службах? Они в своем уме, что они пишут?», - возмутился он.
Михайлов высказал предположение, что Навальный зарабатывает себе политический рейтинг, и назвал рассказы оппозиционера сказками низкого качества.
«Мы вошли в какое-то турбулентное поле, связанное с противостоянием Запада и России. И надо сказать, что сегодня вполне хорошо себя чувствующий товарищ Навальный пытается каким-то образом поднять свой рейтинг, идя по пути Березовского и Литвиненко. Он рассказывает всякие небылицы по поводу произошедшего с ним. Я на эту ситуацию смотрю как на сказки Андерсена, только качество этих сказок гораздо хуже», - добавил он.
Накануне Евросоюз опубликовал персональный санкционный список по делу Навального. Под ограничения, в частности, попали директор ФСБ Александр Бортников и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
The Guardian утверждает, что задача российских спецслужб состояла в «недвусмысленном предупреждении» Навального с целью заставить его покинуть Россию. Сам Навальный ранее обвинил в покушении на себя президента РФ Владимира Путина. В Москве назвали это заявление абсурдным.
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