«Низкосортные сказки»: Генерал ФСБ отмёл версию о запугивании «Новичком»

Отравление Алексея Навального могло быть организовано сотрудниками Второй службы ФСБ России. Такую версию выдвинула британская The Guardian со ссылкой на собственные неназванные источники. Это подразделение Федеральной службы безопасности РФ отвечает за защиту конституционного строя и борьбу с терроризмом. При этом, как утверждают источники издания, ФСБ не ставило целью ликвидировать оппозиционера. Мог быть использован никому не известный яд, но выбор все равно пал на «Новичок», говорится в материале.

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН решительно опроверг версию, что «Новичком» можно временно нейтрализовать человека.

«Не насмерть "Новичком" отравить нельзя. Только наповал. Нет таких микродоз, чтобы чуть-чуть отравить человека, и чтобы еще и другие не пострадали. Это из разряда фантастики», - заявил специалист.