Путин: Нельзя ущемлять в праве на передвижение привитых «Спутником V»
Россияне, привитые отечественной вакциной от COVID-19 «Спутник V», не должны быть ущемлены в праве на передвижение между странами, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.
Российский лидер провел беседу по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой. По словам Путина, около 200 млн человек вакцинировались от коронавируса препаратами российского производства.
«Нужно добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной «Спутник V», имели возможность так же, как и привитые другими вакцинами, спокойно передвигаться по миру», — сказал президент.
Как сообщалось ранее, инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию для оценки отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» состоится не ранее января следующего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru