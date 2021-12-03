Иммунолог назвал сроки включения «Спутника V» в список ВОЗ
Российская вакцина «Спутник V» может получить признание Всемирной организации здравоохранения в феврале 2022 года. Об этом сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Крючков объяснил, что основные вопросы у специалистов ВОЗ вызывает не эффективность российской вакцины, а к документам, которые описывают фармацевтические аспекты препарата.
По словам иммунолога, ВОЗ два месяца назад организовала проверку одной из производственных площадок, с целью проверить соответствие документов действительности. Инспекция пока не началась, заявил врач в беседе с «Радио 1».
Крючков подчеркнул, что если проверку проведут в январе, то в феврале 2022 года «Спутник V» уже может попасть в список ВОЗ.
Ранее президент России Владимир Путин поручил усилить эффективность существующих вакцин в связи с быстрым распространением омикрон-штамма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru