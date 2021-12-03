Иммунолог назвал сроки включения «Спутника V» в список ВОЗ

По словам иммунолога, ВОЗ два месяца назад организовала проверку одной из производственных площадок, с целью проверить соответствие документов действительности. Инспекция пока не началась, заявил врач в беседе с «Радио 1».

Крючков подчеркнул, что если проверку проведут в январе, то в феврале 2022 года «Спутник V» уже может попасть в список ВОЗ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил усилить эффективность существующих вакцин в связи с быстрым распространением омикрон-штамма.

