Путин не стал осуждать Байдена за решение помиловать сына

Президент России Владимир Путин заявил, что не осуждает президента США Джо Байден, помиловавшего своего сына Хантера.

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«Что касается Байдена, то знаете, он - политик. И всегда важно, что в тебе больше — политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека. Я бы не осуждал его за это», - отметил российский лидер в рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией.

Путин сравнил Байдена со Сталиным, отказавшимся менять сына в нацистском плену на фельдмаршала СС.

«Это решение человека. Но тогда ситуация какая была: даже сдача в плен считалась предательством. Страна стояла перед тотальным уничтожением, речь шла о выживании нации», - подчеркнул Путин.

Ранее Белый дом сообщил о помиловании президентом США своего сына, которого признали виновным в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Байден считает дело против сына политически мотивированным. Он подчеркнул, что преследование могло продолжиться, особенно после прихода к власти Дональда Трампа, и назвал это вмешательством политики, которое привело к судебной ошибке.

В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении властью и нарушении норм правосудия.

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ФОТО: AP / ТАСС
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