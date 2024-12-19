Путин не стал осуждать Байдена за решение помиловать сына
Президент России Владимир Путин заявил, что не осуждает президента США Джо Байден, помиловавшего своего сына Хантера.
«Что касается Байдена, то знаете, он - политик. И всегда важно, что в тебе больше — политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека. Я бы не осуждал его за это», - отметил российский лидер в рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией.
Путин сравнил Байдена со Сталиным, отказавшимся менять сына в нацистском плену на фельдмаршала СС.
«Это решение человека. Но тогда ситуация какая была: даже сдача в плен считалась предательством. Страна стояла перед тотальным уничтожением, речь шла о выживании нации», - подчеркнул Путин.
Ранее Белый дом сообщил о помиловании президентом США своего сына, которого признали виновным в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Байден считает дело против сына политически мотивированным. Он подчеркнул, что преследование могло продолжиться, особенно после прихода к власти Дональда Трампа, и назвал это вмешательством политики, которое привело к судебной ошибке.
В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении властью и нарушении норм правосудия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru