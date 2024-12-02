Захарова высмеяла решение Байдена помиловать сына

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера по двум уголовным делам. Дипломат прокомментировала ситуацию в беседе с Известиями.

Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам

«Карикатура на тему демократии», — отметила Захарова.

Ранее американский президент принял решение о помиловании Байдена-младшего, касающееся обвинений в хранении оружия и признания сыном политика вины по уклонению от уплаты налогов. Избранный президент США Дональд Трамп назвал действия Джо Байдена нарушением правосудия и злоупотреблением властью, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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