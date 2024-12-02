Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына злоупотреблением

Скопление подбитой техники ВСУ производства стран НАТО сняли на видео в Курской области Армейской вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области В России автомобили такси предложили обязать оснащать видеорегистраторами Силовики вытеснили участников акции протеста в Тбилиси с проспекта Руставели Президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным делам СМИ: У Google снижается трафик и получаемая сверхприбыль