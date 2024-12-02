Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына злоупотреблением

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в соцсети Truth Social отреагировал на решение американского лидера Джо Байдена помиловать своего сына Хантера.

Хантер Байден заявил, что собирается признать вину в деле о неуплате налогов

Будущий президент назвал такое решение злоупотреблением и нарушением норм правосудия.

Байден заявил, что надеется, что «американцы поймут такой шаг», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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