Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына злоупотреблением
2 декабря 202406:33
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в соцсети Truth Social отреагировал на решение американского лидера Джо Байдена помиловать своего сына Хантера.
Будущий президент назвал такое решение злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Байден заявил, что надеется, что «американцы поймут такой шаг», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru