Песков опроверг информацию о готовности РФ к переговорам по нынешней линии фронта

Он также отметил, что Путин не раз выражал готовность к диалогу с Украиной, во время которого можно было бы достичь поставленных Россией целей. Сейчас достигать этих целей приходится посредством специальной военной операцией, подчеркнул Песков.

В недавнем материале Reuters со ссылкой на источники уточнял, что президент России во время общения с небольшой группой советников выразил разочарование «попытками Запада сорвать переговоры» и тем, что президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне исключил возможность диалога с Москвой.



Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что для урегулирования конфликта на Украине нужны переговоры между Россией и США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

