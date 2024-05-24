Песков опроверг информацию о готовности РФ к переговорам по нынешней линии фронта
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию издания Reuters о том, что Россия готова к переговорам по нынешней линии фронта, сообщил ТАСС.
Он также отметил, что Путин не раз выражал готовность к диалогу с Украиной, во время которого можно было бы достичь поставленных Россией целей. Сейчас достигать этих целей приходится посредством специальной военной операцией, подчеркнул Песков.
В недавнем материале Reuters со ссылкой на источники уточнял, что президент России во время общения с небольшой группой советников выразил разочарование «попытками Запада сорвать переговоры» и тем, что президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне исключил возможность диалога с Москвой.
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что для урегулирования конфликта на Украине нужны переговоры между Россией и США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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