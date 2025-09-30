Сикорский: Конфликт вокруг Украины может завершиться как Первая мировая
30 сентября 202504:32
Конфликт между Москвой и Киевом может закончиться аналогично Первой мировой войне, сообщил телеканалу CNN глава МИД Польши Радослав Сикорский.
По его словам, это может случиться из-за того, что одна из сторон исчерпает ресурсы для продолжения боевых действий.
Ранее премьер Польши заявил, что западные страны ведут «войну нового типа» с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
