Сикорский: Конфликт вокруг Украины может завершиться как Первая мировая

Конфликт между Москвой и Киевом может закончиться аналогично Первой мировой войне, сообщил телеканалу CNN глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Спецпосланник Трампа согласился со словами Путина о прокси-войне против РФ

По его словам, это может случиться из-за того, что одна из сторон исчерпает ресурсы для продолжения боевых действий.

Ранее премьер Польши заявил, что западные страны ведут «войну нового типа» с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаВойнаПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры