Генштаб ВС: Зарплаты работников комиссариатов существенно увеличили

По его словам, теперь выплаты могут конкурировать на рынке труда с организациями бюджетной сферы. Это стало возможным благодаря дополнительному финансированию из бюджета. При этом Генштабом на постоянной основе проводится работа по повышению социального статуса сотрудников военных комиссариатов.

Бурдинский указал, что глава государства Владимир Путин ранее поручал довести размер зарплаты работников комиссариатов до уровня не ниже средней заработной платы в соответствующем регионе. В результате Минфином с 2024 года выделяется дополнительное финансирование из федерального бюджета.

Ранее стало известно, что осенний призыв в РФ пройдет с реестром воинского учета и электронными повестками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

