Генштаб ВС: Зарплаты работников комиссариатов существенно увеличили

Зарплаты работников военных комиссариатов в России значительно увеличены, сообщил «Красной звезде» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

По его словам, теперь выплаты могут конкурировать на рынке труда с организациями бюджетной сферы. Это стало возможным благодаря дополнительному финансированию из бюджета. При этом Генштабом на постоянной основе проводится работа по повышению социального статуса сотрудников военных комиссариатов.

Бурдинский указал, что глава государства Владимир Путин ранее поручал довести размер зарплаты работников комиссариатов до уровня не ниже средней заработной платы в соответствующем регионе. В результате Минфином с 2024 года выделяется дополнительное финансирование из федерального бюджета.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
