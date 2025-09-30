Сбивший насмерть 11-летнего мальчика в Тыве водитель захотел на СВО
В Тыве водитель, сбивший насмерть 11-летнего мальчика, хочет отправиться на СВО до суда, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
17 сентября Ай-Сурен Куулар возвращался из школы. В этот момент его сбил водитель «Лады-Гранты». Ребёнок пережил четыре остановки сердца, а спустя пять дней скончался. По словам матери, водитель автобуса высадил мальчика в неположенном месте, а после уехал с места дорожно-транспортного происшествия. «Если каждый второй будет убивать и заключать контракт, что будет в нашей стране?» — заявила женщина.
По данным МВД по Республике Тыва, у виновника не было прав, ранее его дважды останавливали за вождение в нетрезвом виде и арестовывали на 10 суток.
По словам местных жителей, на дороге в районе Вавилинского затона нет ни одного светофора и пешеходного перехода. Также отсутствуют фонари. Весной на месте смертельной аварии сбили бабушку с внучкой. Но на просьбы жителей сделать пешеходную разметку власти Кызыла так и не отреагировали.
В Башкирии сразу три деревни живут без тротуаров, что уже привело к гибели ребенка, и родители перед началом школьного сезона бьют во все колокола, чтобы достучаться до властей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
