Сбивший насмерть 11-летнего мальчика в Тыве водитель захотел на СВО

17 сентября Ай-Сурен Куулар возвращался из школы. В этот момент его сбил водитель «Лады-Гранты». Ребёнок пережил четыре остановки сердца, а спустя пять дней скончался. По словам матери, водитель автобуса высадил мальчика в неположенном месте, а после уехал с места дорожно-транспортного происшествия. «Если каждый второй будет убивать и заключать контракт, что будет в нашей стране?» — заявила женщина.

По данным МВД по Республике Тыва, у виновника не было прав, ранее его дважды останавливали за вождение в нетрезвом виде и арестовывали на 10 суток.

По словам местных жителей, на дороге в районе Вавилинского затона нет ни одного светофора и пешеходного перехода. Также отсутствуют фонари. Весной на месте смертельной аварии сбили бабушку с внучкой. Но на просьбы жителей сделать пешеходную разметку власти Кызыла так и не отреагировали.



В Башкирии сразу три деревни живут без тротуаров, что уже привело к гибели ребенка, и родители перед началом школьного сезона бьют во все колокола, чтобы достучаться до властей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

