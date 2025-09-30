Премьер Польши: Запад ведет «войну нового типа» против России
30 сентября 202503:01
Западные страны ведут «войну нового типа» с Москвой, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление главы правительства Польши Дональда Туска.
По его словам, самая важная задача для лидеров общественного мнения — донести до всего западного сообщества, что война с Россией уже идет. «Мы этого не хотели, это порой странно, это война нового типа, но это все равно война», — заявил премьер-министр.
Ранее спецпосланник Трампа согласился со словами Путина о прокси-войне против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
