Премьер Польши: Запад ведет «войну нового типа» против России

По его словам, самая важная задача для лидеров общественного мнения — донести до всего западного сообщества, что война с Россией уже идет. «Мы этого не хотели, это порой странно, это война нового типа, но это все равно война», — заявил премьер-министр.

Ранее спецпосланник Трампа согласился со словами Путина о прокси-войне против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

