Власти потребовали у АЗС объяснений из-за роста цен на топливо
Автозаправочные станции в регионах стали получать предупреждения Федеральной антимонопольной комиссии из-за необоснованного роста цен, сообщают «Известия».
Минэнерго и ФАС в субъектах начали проверки сетей на фоне подорожания топлива и сбоев в поставках. Кабмин готовит и другие меры, среди которых частности полный запрет на экспорт бензина и дизеля до конца текущего года. Первые предупреждения уже получили владельцы заправок в Тверской и Тюменской областях.
Если антимонопольная служба сочтет рост цен экономически необоснованным, владельцам АЗС грозят административные штрафы, предписания о снижении стоимости, приостановка деятельности, а в наиболее серьезных случаях — заведение антимонопольных дел.
В России в некоторых регионах автозаправочные станции стали ограничивать объемы отпуска бензина либо продавать только дизель. Например, они отпускают только 10–20 л на каждого клиента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
