СМИ: Государство приватизировало «Союзмультфильм»
30 сентября 202503:32
Государство осуществило приватизацию киностудии «Союзмультфильм», сообщает РБК.
Продажа имущества киностудии может принести в бюджет РФ около 1,1 млрд рублей. В «Союзмультфильме» подтвердили факт сделки, однако детали не раскрыли.
Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» готовится к созданию масштабных мульт-вселенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
