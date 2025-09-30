СМИ: Государство приватизировало «Союзмультфильм»

Сотрудников Росгвардии по Северной Осетии задержали при участии службы безопасности Министр обороны ФРГ засомневался насчет «стены дронов» на востоке НАТО Саакашвили после взыскания судом $3 млн заявил, что не имеет средств Шорт-лист премии «Театральный роман» составили восемь произведений Мать Овечкина чествовали перед матчем КХЛ московского «Динамо»