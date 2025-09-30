СМИ: Государство приватизировало «Союзмультфильм»

Государство осуществило приватизацию киностудии «Союзмультфильм», сообщает РБК.

«Союзмультфильм» экранизирует 11 произведений Корнея Чуковского

Продажа имущества киностудии может принести в бюджет РФ около 1,1 млрд рублей. В «Союзмультфильме» подтвердили факт сделки, однако детали не раскрыли.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» готовится к созданию масштабных мульт-вселенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

