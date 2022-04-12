Путин назвал «просто подонками» украинцев с символикой СС

14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция» или «Галичина» была создана из украинских добровольцев, она принимала участие в боях против советской армии в 1943-1945 годах.

24 февраля Путин начал военную операцию на Украине. Одной из целей он назвал «денацификацию» Украины.

