Путин назвал «просто подонками» украинцев с символикой СС
Президент РФ Владимир Путин назвал «просто подонками» украинцев, носящих на одежде нашивки и прочую символику дивизии СС «Галичина», передает РИА Новости.
Путин также сказал, что те, кто сочувствует нацизму, должны понять, что Украина для Запада – это «средство для достижения таких целей, которые ничего не имеют общего с интересами украинского народа».
14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция» или «Галичина» была создана из украинских добровольцев, она принимала участие в боях против советской армии в 1943-1945 годах.
24 февраля Путин начал военную операцию на Украине. Одной из целей он назвал «денацификацию» Украины.
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